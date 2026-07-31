Kapolri Mutasi Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Jadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi jabatan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut). Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1584/VII/KEP./2026 yang ditandatangani oleh Kapolri atas nama As SDM Polri Irjen Anwar per tanggal 30 Juli 2026.

Dalam telegram tersebut, posisi Wakapolda Sumut akan dijabat oleh Brigjen Naek Pamen Simanjuntak. Ia saat ini menjabat sebagai Karo Provisi Divisi Propam Polri.

Sementara, Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan dimutasi menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan untuk posisi Karo Provisi Divisi Propam Polri, nantinya bakal dijabat Kombes Radjo Alriadi Harahap. Ia saat ini menduduki posisi Sesroprovis Divisi Propam Polri.