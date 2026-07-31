Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Mutasi Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Jadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:17 WIB
Kapolri Mutasi Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Jadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi jabatan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut). Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1584/VII/KEP./2026 yang ditandatangani oleh Kapolri atas nama As SDM Polri Irjen Anwar per tanggal 30 Juli 2026.

Dalam telegram tersebut, posisi Wakapolda Sumut akan dijabat oleh Brigjen Naek Pamen Simanjuntak. Ia saat ini menjabat sebagai Karo Provisi Divisi Propam Polri.

Sementara, Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan dimutasi menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan untuk posisi Karo Provisi Divisi Propam Polri, nantinya bakal dijabat Kombes Radjo Alriadi Harahap. Ia saat ini menduduki posisi Sesroprovis Divisi Propam Polri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233362//viral-lj3e_large.jpg
Kapolri Kembali Lakukan Mutasi Jabatan Strategis, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233223//prabowo-sMCu_large.jpg
Kelakar Prabowo ke Jaksa Agung dan Kapolri: Selalu Berdekatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232250//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-amIt_large.jpg
Kapolri Cup Shooting Championship Digelar, Jenderal Listyo Tekankan Penguatan Sinergisitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232216//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-ZQxE_large.jpg
Momen Kapolri dan Istri Tinjau Bazar Bhayangkari Nusantara, Dorong UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232115//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-19ip_large.jpg
Resmikan Sekretariat Bersama KBPBI, Kapolri Tegaskan Terus Perjuangkan Hak-Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231935//polri-YciW_large.jpg
Kapolri Bahas Penguatan Kerja Sama Kejahatan Transnasional dengan Direktur FBI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement