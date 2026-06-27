Mutasi Polri: Kombes Aris Supriyono Jabat Kabid Propam Polda Metro Jaya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara. Perputaran itu meliputi perwira tinggi (Pati) hingga perwira menengah (Pamen) Polri.

Salah satu posisi yang berganti ialah Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Metro Jaya. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kombes Pol Aris Supriyono ditunjuk sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya.

Sebelum menempati jabatan baru tersebut, Aris menjabat sebagai Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri. Ia menggantikan Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap yang kini menjabat sebagai Sesroprovos Divpropam Polri.

Mutasi tersebut dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

"Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," kata Trunoyudo, Sabtu (27/6/2026).

Pergantian jabatan di tubuh Polri disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kelembagaan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.

"Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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