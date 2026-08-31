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Mutasi Polri 30 Agustus Geser Tiga Jabatan Wakapolda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |09:48 WIB
Mutasi Polri 30 Agustus Geser Tiga Jabatan Wakapolda
Ilustrasi.
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan menengah Polri, termasuk pergeseran pada posisi tiga Wakapolda. Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1877/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Dalam telegram tersebut, posisi Wakapolda Riau yang tadinya dijabat oleh Brigjen Hengki Haryadi digantikan oleh Brigjen Simson Zet Ringu.

Brigjen Hengki Haryadi sendiri dirotasi untuk menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya menggantikan Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru.

Kemudian, posisi Wakapolda Maluku Utara ke depannya bakal dijabat oleh Brigjen Slamet Hariyadi. Ia menggantikan Brigjen Stephen Maleachi Napiun.

Lalu, jabatan Wakapolda Sulawesi Utara (Sulut) nantinya bakal ditempati oleh Brigjen Susetio Cahyadi. Ia menggantikan Brigjen Awi Setiyono yang dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.

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