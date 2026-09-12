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Prabowo Hadiri KTT BRICS di India, Disambut Hangat Modi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |16:38 WIB
Prabowo Hadiri KTT BRICS di India, Disambut Hangat Modi
Presiden Prabowo Subianto bersama PM India Modi (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang digelar di New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Kehadiran Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

Prabowo tiba dengan mengenakan jas double-breasted berwarna abu-abu, yang dipadu dengan dasi biru muda dan peci hitam.

PM Modi sebagai tuan rumah sudah menunggu kedatangan para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir di arena, salah satunya Prabowo.

Saat Prabowo tiba, PM Modi langsung menyambut dengan pelukan hangat kepada Prabowo. Kemudian, keduanya menyempatkan diri untuk melakukan sesi foto bersama.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa agenda utama KTT ini terdiri dari dua sesi, yaitu satu sesi pertemuan khusus BRICS Member Countries (closed session) dengan topik bahasan “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”.

 

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