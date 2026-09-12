Hadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Disambut Hangat Diaspora dan Mahasiswa di New Delhi

Presiden Prabowo Subianto disambut diaspora Indonesia di New Delhi, India, 11 September 2026. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

NEW DELHI - Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India, pada Jumat, 11 September 2026, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS pada 12–13 September 2026. Kedatangan Presiden Prabowo di hotel tempatnya bermalam di New Delhi disambut hangat oleh sejumlah pejabat negara, jajaran KBRI New Delhi, serta puluhan mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di India.

Suasana penyambutan semakin hangat dengan kehadiran anak-anak diaspora yang mengenakan pakaian adat daerah di Indonesia. Kedua anak tersebut kemudian maju untuk menyerahkan buket bunga kepada Presiden Prabowo.

Momen kedatangan Presiden Prabowo ini sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India untuk bertemu secara langsung dengan Kepala Negara.

Salah satu mahasiswa yang berkesempatan berbincang langsung dengan Presiden Prabowo adalah Hilyatu Zahra, mahasiswa program doktoral Biochemical Engineering and Biotechnology di Indian Institute of Technology (IIT) Delhi. Bagi Hilyatu, pertemuan tersebut menjadi pengalaman pertama bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

“Ini pertama kali saya bertemu dengan beliau dan beliau sangat ramah sekali, dan menanyakan kepada kami semua di sini mahasiswa apakah jurusannya apa juga. Terus kami sempat berbincang sebentar, Bapak Presiden menanyakan dari jurusan apa, jenjangnya apa, di kampus mana,” ujar Hilyatu.

Presiden Prabowo kemudian menyampaikan apresiasinya dan berpesan agar Hilyatu terus belajar dengan baik. “Beliau mengatakan, selamat ya dan selamat belajar dengan baik sehingga bisa sukses,” tutur Hilyatu.