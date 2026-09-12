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Hadiri KTT BRICS di India, Prabowo Dijadwalkan Sampaikan Pandangan di Dua Sesi Utama

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |15:24 WIB
Hadiri KTT BRICS di India, Prabowo Dijadwalkan Sampaikan Pandangan di Dua Sesi Utama
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang digelar pada 12-13 September 2026 di New Delhi, India. KTT BRICS 2026 mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, agenda utama KTT BRICS terdiri atas dua sesi. Pertama, pertemuan khusus BRICS Member Countries atau closed session dengan topik Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.

Sementara itu, sesi kedua merupakan pertemuan dengan BRICS Partner Countries atau open session dengan topik Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.

"Presiden Prabowo diagendakan akan menyampaikan pandangan Pemerintah RI pada 2 sesi utama KTT BRICS," kata Susiwijono dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

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