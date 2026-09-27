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Dua Penembakan Massal di Afsel Tewaskan 27 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |16:55 WIB
Dua Penembakan Massal di Afsel Tewaskan 27 Orang
Ilustrasi.
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JAKARTA — Delapan orang bersenjata yang membawa senapan serbu menewaskan 17 orang dan melukai 15 lainnya di sebuah bar di sebelah barat Johannesburg. Insiden ini menjadi kasus penembakan massal terbaru yang melanda negara tersebut.

"Mereka diduga menggeledah sejumlah pengunjung dan mengambil ponsel mereka sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian menggunakan dua kendaraan yang tidak teridentifikasi," kata pihak kepolisian pada Minggu (27/9/2026), seraya menambahkan bahwa insiden itu terjadi sekitar pukul 19.30 GMT pada Sabtu (26/9/2026).

Para korban tewas terdiri dari 13 laki-laki dan empat perempuan, ungkap polisi.

Motif penembakan tersebut belum diketahui. Polisi menambahkan bahwa para pelaku sempat membakar dua kendaraan sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian.

"Polisi telah mengerahkan tim detektif serta unit-unit khusus lainnya untuk melacak dan menangkap para pelaku," ujar mereka, sebagaimana dilansir AFP.

Upaya Mengatasi Maraknya Kejahatan

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