11 Orang Luka-Luka dalam Penembakan Sekolah di Turki, Pelaku Berusia 15 Tahun

Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknis Anatolia ?nci Uzme yang menjadi lokasi penembakan. (Foto: Facebook)

ANKARA — Seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun ditangkap setelah setidaknya 11 orang terluka dalam insiden penembakan di luar sebuah sekolah menengah di Turki. Dua orang berada dalam kondisi kritis setelah pelaku melepaskan tembakan lalu melarikan diri pada Selasa (22/9/2026) pagi.

Peristiwa tersebut terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknis Anatolia İnci Üzmez di Provinsi Manisa, wilayah barat Turki.

Menurut Menteri Kehakiman Turki Akın Gürlek, ibu, ayah, dan kakek tersangka juga telah ditahan.

Ini merupakan insiden penembakan di sekolah yang ketiga kalinya terjadi di Turki tahun ini, di tengah upaya pemerintah menangani serentetan aksi kekerasan belakangan ini.

Dilaporkan BBC, rekaman CCTV memperlihatkan tersangka berjalan menyusuri jalanan yang sepi sembari memeriksa sebuah senapan shotgun yang terlihat jelas. Ia tampak berpakaian santai dan tidak terburu-buru.

Rekaman berikutnya memperlihatkan sosok yang diduga sebagai tersangka, yang dilaporkan merupakan siswa di sekolah tersebut, sedang berlari meninggalkan lokasi kejadian dengan senjata masih di tangannya.

Motif di balik serangan tersebut belum diketahui secara pasti.

Menurut hukum Turki, remaja tersebut harus menghadap pengadilan sebelum secara resmi ditahan.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pendidikan Turki mengatakan bahwa insiden tersebut telah "sangat memprihatinkan bangsa kita, dan khususnya komunitas pendidikan kita".