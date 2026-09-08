Pemprov DKI Segera Putuskan Kenaikan Tiket Ragunan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera memutuskan penyesuaian harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif masuk Ragunan masih menggunakan harga lama sebelum keputusan penyesuaian ditetapkan.

"Jadi tiket Ragunan segera akan saya putuskan, memang belum diputuskan," kata Pramono di Balai Kota pada Senin 7 September 2026.

Diketahui, tiket masuk Ragunan saat ini masih Rp4.000 untuk satu orang dewasa, sedangkan Rp3.000 untuk anak-anak. Pramono mengaku terdapat usulan kenaikan tarif menjadi Rp10.000 untuk pengunjung dewasa.

"Tetapi usulan Rp10.000 itu ada, bahwasanya segera akan diputuskan," sambungnya.

Sebelumnya, wacana penyesuaian tarif masuk Ragunan tak dipermasalahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Usulan untuk pengunjung anak-anak, penyesuaian tarifnya menjadi Rp7.500.