Tiket Kebun Binatang Ragunan Diusulkan Naik, Legislator Syafi Djohan: Efisiensi Beban APBD

JAKARTA - Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera merealisasikan penyesuaian tarif masuk Taman Marga Satwa (TMS) Ragunan. Usulan penyesuaian tarif dari kisaran Rp4 ribu menjadi sekitar Rp10 ribu dinilai perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus mengurangi beban subsidi terhadap APBD.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syafi Djohan, mengatakan, TMS Ragunan tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai ruang publik, sarana edukasi, serta pusat konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.

"Kalau ada penyesuaian tarif, masyarakat harus mendapatkan manfaat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas," ujar Syafi saat meninjau TMS Ragunan, dikutip, Jumat (4/9/2026).

Syafi menegaskan, penyesuaian tarif tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi peningkatan penerimaan, tetapi juga harus ditempatkan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pengelolaan pendapatan yang lebih optimal, diharapkan ketergantungan terhadap dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Dari perspektif Komisi C, tentu kita melihat aspek pendapatan dan beban APBD. Tetapi efisiensi anggaran tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus memastikan bahwa optimalisasi penerimaan juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan TMS Ragunan," jelasnya.

Ia juga mendorong agar apabila penyesuaian tarif dari kisaran Rp4.000 menjadi sekitar Rp10.000 direalisasikan, terdapat indikator yang jelas mengenai peningkatan kualitas yang akan diterima masyarakat.

Menurutnya, peningkatan tersebut dapat mencakup kualitas dan pemeliharaan fasilitas pengunjung, kebersihan, keamanan, aksesibilitas, kenyamanan, pelayanan informasi, hingga penguatan sarana edukasi dan konservasi satwa.