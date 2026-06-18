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Taman Margasatwa Ragunan Gratiskan Tiket Masuk untuk Meriahkan HUT ke-499 Jakarta, Catat Tanggalnya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |14:27 WIB
Taman Margasatwa Ragunan Gratiskan Tiket Masuk untuk Meriahkan HUT ke-499 Jakarta, Catat Tanggalnya
Taman Margasatwa Ragunan. (Foto: Yuwantoro)
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JAKARTA - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah menyiapkan sejumlah kejutan dan kegiatan istimewa dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Kejutan tersebut di antaranya adalah menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, kuis interaktif berhadiah, serta berbagai aktivitas edukatif bagi pengunjung.

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Akses masuk gratis TMR ini dapat dinikmati masyarakat pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 sesuai dengan arahan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kami berkomitmen mendukung rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta," ujar Wahyudi dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Wahyudi menjelaskan, pada perayaan tahun ini TMR mengusung tema "Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta". Tema tersebut menjadi ajakan kepada masyarakat untuk lebih mengenal kekayaan fauna Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap upaya konservasi satwa.

Ia menuturkan, tema tersebut juga sejalan dengan semangat transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

"Melalui tema ini, kami ingin mengajak masyarakat mengenal lebih dekat kekayaan satwa Indonesia, menumbuhkan kepedulian terhadap konservasi, serta bersama-sama merayakan perjalanan Jakarta menuju era baru yang lebih maju dan berkelanjutan," ungkapnya.

Untuk menambah semarak perayaan, lanjut Wahyudi, TMR akan menggelar kuis interaktif berhadiah yang dapat diikuti pengunjung selama periode HUT Jakarta. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi yang dikemas secara menarik dan menghibur, khususnya bagi keluarga dan generasi muda.

 

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