Kondisi Abu Vulkanik Membaik, Besok Siswa Jakarta Kembali Belajar di Sekolah

JAKARTA - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di Jakarta berakhir hari ini. Mulai besok, Rabu (9/9/2026), seluruh siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal di sekolah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan kebijakan PJJ tidak diperpanjang setelah melihat kondisi sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di Jakarta yang mulai membaik.

“Untuk PJJ, besok sekolah normal kembali. Tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera mengeluarkan SE,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Menurut Pramono, salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah kembali normalnya aktivitas penerbangan setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik.

“Berbagai alasan, salah satunya adalah karena memang penerbangan sendiri itu sebagai salah satu parameter sekarang sudah berjalan dengan normal,” ujarnya.