Presiden Lee Jae Myung Ungkap Indonesia Satu-satunya Mitra Tingkat Tertinggi Korea

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |22:32 WIB
Presiden Lee Jae Myung Ungkap Indonesia Satu-satunya Mitra Tingkat Tertinggi Korea
JAKARTA - Presiden Republik Korea Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus. Hal tersebut disampaikan dalam pengantarnya saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo yang berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Rabu (1/4/2026). 

“Atas nama rakyat Korea, saya menyambut kunjungan kenegaraan Yang Terhormat Presiden Prabowo ke Korea,” ujar Presiden Lee.

Presiden Lee menyampaikan, pada pertemuan puncak sebelumnya, kedua negara berkomitmen membawa hubungan bilateral ke tingkat tertinggi. Selain itu, Presiden Lee juga menekankan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo kali ini menjadi momentum penting untuk meraih capaian bersejarah melalui peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus.

“Dalam pertemuan terakhir kita, kita berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat tertinggi. Pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea ini, menjadi sangat bermakna bahwa kita akan meraih hasil bersejarah dengan meningkatkan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus, dan Republik Korea hanya memiliki satu hubungan seperti ini dengan negara mana pun di dunia,” ucap Presiden Lee.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lee menyampaikan, kedua negara memiliki makna khusus satu sama lain serta saling melengkapi dalam berbagai bidang strategis. Indonesia disebut sebagai mitra utama investasi dan pengembangan industri. Presiden Lee juga menyoroti keberhasilan kerja sama konkret, termasuk dalam pengembangan kendaraan listrik sebagai simbol kolaborasi masa depan kedua negara.

