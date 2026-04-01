Bertemu Prabowo, Presiden Korsel Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon (Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026).

“Saya juga ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada anggota TNI yang sedang berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, yang telah meninggal dunia akibat ledakan,” ujar Presiden Lee.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut tidak hanya mewakili dirinya secara pribadi, tetapi juga mencerminkan simpati dan duka cita dari masyarakat Korea Selatan.

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para prajurit. Ia memberikan penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan mereka dalam menjalankan misi perdamaian dunia.

“Innalillahi wainnailaihi rajiun, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” tulis Presiden Prabowo melalui akun Instagram resminya, Selasa (31/3/2026).