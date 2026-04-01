Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bertemu Prabowo, Presiden Korsel Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |15:10 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026).

“Saya juga ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada anggota TNI yang sedang berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, yang telah meninggal dunia akibat ledakan,” ujar Presiden Lee.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut tidak hanya mewakili dirinya secara pribadi, tetapi juga mencerminkan simpati dan duka cita dari masyarakat Korea Selatan.

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para prajurit. Ia memberikan penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan mereka dalam menjalankan misi perdamaian dunia.

“Innalillahi wainnailaihi rajiun, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” tulis Presiden Prabowo melalui akun Instagram resminya, Selasa (31/3/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement