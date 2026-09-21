3 Tentara Korsel Luka-Luka Akibat Ledakan di Zona Demiliterisasi Perbatasan Korut

SEOUL — Tiga perwira militer Korea Selatan terluka akibat ledakan saat melakukan operasi di dekat perbatasan dengan Korea Utara yang dipenuhi ranjau, demikian pernyataan militer Seoul pada Senin (21/9/2026). Insiden tersebut terjadi di sebelah selatan Garis Demarkasi Militer (Military Demarcation Line/MDL) di dalam Zona Demiliterisasi (Demilitarized Zone/DMZ), salah satu wilayah perbatasan yang paling dijaga ketat dan dipenuhi ranjau di dunia.

Dua perwira yang terluka dievakuasi menggunakan helikopter, sementara perwira ketiga rencananya akan dipindahkan melalui jalur darat sebelum kemudian diterbangkan, menurut Kepala Staf Gabungan (JCS).

Belum diketahui secara pasti apakah ledakan tersebut disebabkan oleh ranjau Korea Utara, ranjau Korea Selatan, atau perangkat peledak lainnya.

Ketiga perwira tersebut "terluka akibat ledakan yang penyebabnya belum diketahui saat sedang melakukan operasi di lokasi sebelah selatan MDL," ungkap JCS dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir AFP.

Pihak militer tidak segera memberikan rincian mengenai tingkat keparahan luka yang mereka alami.

DMZ adalah zona penyangga sepanjang 248 kilometer (154 mil) dengan lebar sekitar empat kilometer (2,5 mil) yang memisahkan Semenanjung Korea sejak gencatan senjata tahun 1953 yang mengakhiri Perang Korea.

Meskipun zona itu sendiri secara resmi didemiliterisasi, batas wilayah utara dan selatannya termasuk di antara perbatasan yang paling dijaga ketat di dunia dan masih dipenuhi ranjau darat.