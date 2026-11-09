Harumkan Indonesia di Korea Selatan, Sanggar Kirana Budaya Pertahankan Juara Umum MAMF 2026

CHANGWON - Prestasi internasional yang membanggakan diukir oleh kelompok seni Sanggar Kirana Budaya setelah sukses mempertahankan gelar juara umum dalam ajang Migrants Arirang Multicultural Festival (MAMF) 2026 yang berlangsung di Changwon, Provinsi Gyeongnam, Korea Selatan. Keikutsertaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi sanggar asal Kemayoran, Jakarta Pusat, sekaligus menandai kemenangan beruntun (back-to-back) kontingen Indonesia dalam festival budaya lintas negara terbesar di Korea Selatan tersebut.

Pencapaian ini bukan sekadar raihan piala, melainkan bukti nyata bahwa dedikasi melestarikan akar budaya lokal mampu membuahkan apresiasi setinggi-tingginya di tingkat global.

Penilaian juara diambil dari beberapa variabel, seperti penampilan kebudayaan yang diwakilkan oleh Sanggar Kirana Budaya, pameran UMKM binaan beberapa BUMN dan BUMD, serta parade budaya yang diikuti oleh seluruh delegasi ditambah para peserta dari diaspora Indonesia di Korea Selatan.

Keberangkatan Sanggar Kirana Budaya ke Migrants Arirang Multicultural Festival (MAMF) 2026 ini terlaksana atas kerja sama dengan Yayasan Artha.

Menjaga Akar Tradisi dari Jantung Kemayoran

Didirikan dan dipimpin oleh Dewi Sunarwiti Handayani, Sanggar Kirana Budaya berfokus memagari serta melestarikan seni budaya Nusantara. Berbasis di kawasan historis Kemayoran, Jakarta Pusat, sanggar ini membina kurang lebih 60 siswa aktif yang diajarkan nilai-nilai kecintaan terhadap tradisi lokal.