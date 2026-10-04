Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KJRI Hong Kong Sebut Pencak Silat Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |13:15 WIB
KJRI Hong Kong Sebut Pencak Silat Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia
Pencak Silat Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia/Okezone
A
A
A

HONG KONG –  Konjen RI di Hong Kong Andi Ardiansyah, menyebut, pesilat Pagar Nusa NU melakukan pembinaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun diplomasi budaya Indonesia di Hong Kong. Oleh karena itu, pihaknya siap memfasilitasi upaya pembentukan federasi pencak silat di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkannya saat bertemu Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa sekaligus Wakil Ketua Umum PB IPSI, Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) di Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Andi.

“KJRI Hong Kong memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dan peran aktif Pagar Nusa sebagai mitra perwakilan RI,”ujar Andi dikutip, Minggu (4/10/2026).

“KJRI Hong Kong akan mengawal langkah-langkah PB IPSI dan PP Pagar Nusa, dalam inisiasi pembentukan Federasi Pencak Silat Hong Kong serta dalam menyukseskan visi besar Pencak Silat Road to Olympics,” lanjutnya.

pemerintah

Menurutnya,  Pagar Nusa tidak hanya menjadi pilar penting dalam pembinaan keanggotaan dan pengayoman kawan-kawan Pekerja Migran  agar tetap tertib dan berkegiatan positif, tetapi juga menjadi etalase diplomasi budaya Indonesia di Hong Kong.

“Dukungan konsisten Pagar Nusa dalam berbagai agenda bergengsi, khususnya Hong Kong Flower Show selama tiga kali berturut-turut, telah memperkuat pencitraan positif bangsa di mata publik internasional dan otoritas lokal,”tandasnya.

Sementara itu, Gus Nabil mengatakan, pengembangan pencak silat di luar negeri tidak boleh hanya berhenti di lingkungan WNI. Masyarakat lokal perlu dilibatkan mulai dari proses latihan, pembinaan pelatih dan atlet, hingga penguatan kelembagaan pencak silat.

“Langkah strategis kita berikutnya adalah mentransformasi apresiasi budaya ini menjadi institusionalisasi olahraga, yaitu dengan menginisiasi pembentukan Federasi Pencak Silat Hong Kong serta melatih warga lokal,” kata Gus Nabil.

“Ini adalah bagian terintegrasi dari peta jalan global PB IPSI menuju Pencak Silat Road to Olympics,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Hong Kong Pencak Silat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245777//pencurian-g5py_large.jpg
Spesialis Pencuri Tas Penumpang KRL Tidur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245775//penyerangan-hCDm_large.jpg
Kasus Penyerangan Rumah di Bekasi Berakhir Damai, 2 Pelaku Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245572//viral-dFsz_large.jpg
Breaking News! Timothy Ivan Triyono Mundur dari Deputi Bakom RI Imbas Pamer Gaya Hidup Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/338/3245535//penganiayaan-CWjB_large.jpg
Polisi Selidiki Wanita Dianiaya Usai Dituduh Curi Amplop Hajatan di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/340/3245544//viral-zEeM_large.jpg
Kejutan Ulang Tahun Jadi Tragedi Berdarah, Suami Bunuh Pria Lain di Kamar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/338/3245528//viral-Yz9d_large.jpg
Viral 2 Pemuda Menenteng Sajam Dikira Begal di Jaksel, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement