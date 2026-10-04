KJRI Hong Kong Sebut Pencak Silat Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia

HONG KONG – Konjen RI di Hong Kong Andi Ardiansyah, menyebut, pesilat Pagar Nusa NU melakukan pembinaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun diplomasi budaya Indonesia di Hong Kong. Oleh karena itu, pihaknya siap memfasilitasi upaya pembentukan federasi pencak silat di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkannya saat bertemu Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa sekaligus Wakil Ketua Umum PB IPSI, Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) di Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Andi.

“KJRI Hong Kong memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dan peran aktif Pagar Nusa sebagai mitra perwakilan RI,”ujar Andi dikutip, Minggu (4/10/2026).

“KJRI Hong Kong akan mengawal langkah-langkah PB IPSI dan PP Pagar Nusa, dalam inisiasi pembentukan Federasi Pencak Silat Hong Kong serta dalam menyukseskan visi besar Pencak Silat Road to Olympics,” lanjutnya.

Menurutnya, Pagar Nusa tidak hanya menjadi pilar penting dalam pembinaan keanggotaan dan pengayoman kawan-kawan Pekerja Migran agar tetap tertib dan berkegiatan positif, tetapi juga menjadi etalase diplomasi budaya Indonesia di Hong Kong.

“Dukungan konsisten Pagar Nusa dalam berbagai agenda bergengsi, khususnya Hong Kong Flower Show selama tiga kali berturut-turut, telah memperkuat pencitraan positif bangsa di mata publik internasional dan otoritas lokal,”tandasnya.

Sementara itu, Gus Nabil mengatakan, pengembangan pencak silat di luar negeri tidak boleh hanya berhenti di lingkungan WNI. Masyarakat lokal perlu dilibatkan mulai dari proses latihan, pembinaan pelatih dan atlet, hingga penguatan kelembagaan pencak silat.

“Langkah strategis kita berikutnya adalah mentransformasi apresiasi budaya ini menjadi institusionalisasi olahraga, yaitu dengan menginisiasi pembentukan Federasi Pencak Silat Hong Kong serta melatih warga lokal,” kata Gus Nabil.

“Ini adalah bagian terintegrasi dari peta jalan global PB IPSI menuju Pencak Silat Road to Olympics,” sambungnya.