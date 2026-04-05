3 Mobil Tabrakan Beruntun di Tol JORR , 4 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan tiga mobil terjadi Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), arah Kampung Rambutan. Akibatnya, empat orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Brata Manggala menjelaskan, kecelakaan beruntun itu terjadi pada Sabtu (4/4) malam.

“4 orang luka ringan dibawa ke RS Mitra keluarga Jatiasih,” kata Rieki kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Dia menyebutkan, peristiwa itu terjadi di KM 38 arah Kampung Rambutan, dari arah Jatiasih. Saat itu, tiga kendaraan melaju di lajur tiga.

Dua kendaraan di depan, kata dia, mobil Terios dan minibus Aion, mengurangi kecepatan. Namun, mobil Innova di belakang diduga terlambat mengantisipasi hingga menyebabkan kecelakaan.