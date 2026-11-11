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AKBP Syarif Ungkap Reaksi Psikologis Jokowi Setiap Diperlihatkan Berita Tudingan Ijazah Palsu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |15:23 WIB
AKBP Syarif Ungkap Reaksi Psikologis Jokowi Setiap Diperlihatkan Berita Tudingan Ijazah Palsu
AKBP Syarif di PN Jaktim/Okezone
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JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Dalam persidangan tersebut, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah selaku Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan kesaksian.

Syarif mengungkapkan alasan krusial mengapa Jokowi baru melaporkan kasus tudingan ijazah palsu tersebut ke pihak kepolisian setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menurutnya, serangan dan tuduhan tersebut sudah lama dirasakan oleh Jokowi, bahkan sejak masih aktif menjabat di kursi kepresidenan.

"Mungkin sedikit kami menjelaskan, Yang Mulia. Sebenarnya ini sudah lama yang dirasakan oleh beliau, akan tetapi beliau belum ada niatan pada saat waktu itu ya, kami sudah lupa beberapa tahun untuk membuat laporan polisi," ujar Syarif.

"Nah, hingga akhirnya beliau sudah purna, beliau merasakan hal yang sama, walaupun beliau sudah purna akan tetapi masih ada serangan atau tuduhan terkait mengenai ijazah palsu ini," sambungnya.

Syarif menegaskan, langkah hukum yang diambil oleh Jokowi ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera agar kejadian serupa tidak menimpa orang lain di kemudian hari.

Di hadapan jaksa, Syarif juga mengungkapkan bagaimana reaksi psikologis Jokowi setiap kali diperlihatkan berita, unggahan atau video yang memuat tudingan miring terkait ijazah S1, baik mengenai skripsi maupun lembar pengesahan.

Syarif menyebut, Jokowi sebenarnya sudah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Namun, perubahan mimik muka tidak bisa disembunyikan tatkala bukti-bukti fitnah tersebut ditunjukkan kepadanya.

"Sepengetahuan kami, kami tahu beliau sudah sangat bersabar, Yang Mulia. Ketika kami menunjukkan video ataupun postingan terkait adanya tuduhan, kami melihat mimik beliau berubah seperti menahan emosi," ungkap Syarif.

"Dan menurut kami hingga beliau datang ke Polda Metro dan membuat laporan polisi itu, itu sudah berkali-kali beliau menahan," tambahnya.

Dalam kesaksiannya, Syarif mengaku melaporkan sejumlah konten ke Jokowi saat berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Beberapa konten tersebut di antaranya berasal dari platform YouTube dan media sosial X (sebelumnya Twitter).

 

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