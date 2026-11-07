Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tunjukkan Dokumen Pendidikan, Pengamat Sebut Polemik Ijazah Kini Jadi Soal Kepercayaan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |21:05 WIB
Jokowi Tunjukkan Dokumen Pendidikan, Pengamat Sebut Polemik Ijazah Kini Jadi Soal Kepercayaan
Jokowi saat menunjukan ijazahnya di persidangan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan dokumen ijazah dari jenjang SD hingga S1 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menjadi sorotan. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari komunikasi politik untuk membangun persepsi publik. Namun, respons masyarakat terhadap tindakan Jokowi diperkirakan tidak akan seragam.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan penilaian masyarakat terhadap penampilan Jokowi di persidangan sangat dipengaruhi oleh pandangan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

Menurutnya, masyarakat yang sejak awal memiliki penilaian positif terhadap Jokowi cenderung menerima tindakannya secara positif. Sebaliknya, mereka yang sudah memiliki pandangan negatif berpotensi tetap memberikan penilaian serupa, meskipun Jokowi telah memperlihatkan dokumen pendidikannya.

"Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan akan dapat mempengaruhi persepsi publik yang juga positif. Sebaliknya, bila sikap awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif," ujar Jamiluddin, Sabtu (7/11/2026).

Ia menilai, selama mengikuti persidangan, Jokowi menunjukkan komunikasi verbal dan nonverbal yang relatif terkendali. Hal itu terlihat dari intonasi, nada bicara, serta pembawaannya saat menjawab berbagai pertanyaan.

"Penggunaan intonasi dan nada bicara Jokowi cenderung datar, tenang, dan tidak menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi, tidak meledak-ledak ataupun defensif berlebihan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252711//jokowi-tVlr_large.jpg
Akademisi Sentil Polemik Ijazah Jokowi: Banyak Tuduhan Bukan Berarti Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252679//jokowi-jKYZ_large.jpg
Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan, GI-JOE: Fitnah Ijazah Palsu Gugur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252405//jokowi-4JNe_large.jpg
Tunjukkan Ijazah dari SD hingga S1, Jokowi Serahkan Putusan pada Majelis Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252398//viral-jOFt_large.jpg
Bantah Pernah Rekonstruksi Wajah, Jokowi: Saya Juga Tidak Pernah Makeup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252349//kubu_dokter_tifa_ajukan_protes-KEVs_large.jpg
Hakim Batasi Waktu Pemeriksaan Jokowi, Kubu Dokter Tifa Ajukan Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252337//terdakwa_roy_suryo-xcbu_large.jpg
Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan, Roy Suryo: Palsu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement