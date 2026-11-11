Sidang Lanjutan Roy Suryo, Mantan Ajudan Jokowi dan Dian Sandi Diperiksa sebagai Saksi

JAKARTA - Sidang perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan terdakwa Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (11/11/2026). Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ada dua saksi yang dihadirkan jaksa, yakni mantan ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, yang merupakan anggota Polri, serta Dian Sandi Utama. Nama Dian Sandi disebut oleh kubu Roy Suryo sebagai pihak yang pertama kali mengunggah dokumen ijazah Jokowi.

Kedua saksi terlebih dahulu diambil sumpahnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati, dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Pemeriksaan saksi dimulai dengan Syarif, sedangkan Dian Sandi diminta menunggu di luar ruang sidang.

"Bahwasanya saksi atas nama Syarif Muhammad Fitriansyah dan saksi Sandi merupakan kedua saksi yang kami hadirkan dan kami bermohon dahulu untuk diperiksa Syarif Yang Mulia," ujar jaksa dalam persidangan, Rabu (11/11/2026).

"Untuk Sandi silakan menunggu di luar ya," kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati.

"Baik. Terima kasih Yang Mulia," jawab Dian Sandi sebelum meninggalkan ruang sidang.