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Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Sertijab Wakil Panglima dan KSAD

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |19:45 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Sertijab Wakil Panglima dan KSAD
Sertijab Wakil Panglima TN dan KSAD.
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JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Prosesi penting ini berlangsung di Ruang Hening, Gedung Soedirman, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat (16/10/2026).

Jabatan Wakil Panglima TNI resmi diserahterimakan dari Jenderal TNI Tandyo Budi Revita kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Sementara itu, posisi Kasad diserahterimakan dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, mengungkapkan bahwa rangkaian sertijab tersebut merupakan bagian dari dinamika dan penyegaran organisasi TNI.

“Sertijab ini mencerminkan komitmen TNI untuk mewujudkan organisasi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis,” kata Nas.

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