Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jenderal Maruli Tegaskan Konektivitas Daerah Perbatasan Jadi Prioritas

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |14:57 WIB
Jenderal Maruli Tegaskan Konektivitas Daerah Perbatasan Jadi Prioritas
Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto.

Ia pun menekankan, agar proyek infrastruktur dapat mulai direalisasikan pada 2027 guna memperkuat akses dan menghubungkan wilayah-wilayah perbatasan. “Sudah banyak hal yang direncanakan oleh Presiden, terutama pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Utara. Mudah-mudahan segera direalisasikan tahun depan,” ujar Maruli dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Maruli pun meninjau langsung Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Krayan Lembudud dan ruas jalan Krayan–Malinau di Kalimantan Utara, pada Jumat 23 Oktober untuk memetakan kebutuhan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam kunjungannya, Maruli menekankan perlunya kerja sama antara TNI dan BNPPDT untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Setelah saya turun ke lapangan, saya melihat bahwa kebersamaan dalam menjalankan tugas antara TNI dan BNPPDT sangat diperlukan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah sekaligus memahami kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Kunjungan ke Kalimantan Utara merupakan bagian dari agenda peninjauan sejumlah wilayah perbatasan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227697/kemendagri-dgmi_large.jpg
Pemerintah Perkuat Diplomasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/340/3218386/bnnp-nRao_large.jpg
BNPP Cek Kesiapan Terminal Barang Internasional di Daerah Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097393/perbatasan-qj1H_large.jpg
Sidang Ke-38 JBC, Pengelolaan Perbatasan RI-PNG Jadi Sorotan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045663/bnpp-EhFp_large.jpg
BNPP Dorong Pembangunan PLBN Sei Kelik, Perjuangkan Nasib Warga di Tapal Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042737/bnpp-cjoW_large.jpg
Awasi Lintas Batas Negara, BNPP Lakukan Pemetaan dan Profiling Jalur Tikus di Sintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/340/2936802/pasukan-tamalatea-gandeng-pemuda-untuk-rawat-tugu-indonesia-di-perbatasan-ri-png-QbWy8zaWKZ.jpg
Pasukan Tamalatea Gandeng Pemuda untuk Rawat Tugu Indonesia di Perbatasan RI-PNG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement