Pimpin BNPP, Maruli Bidik Penguatan Ekonomi Warga di Daerah Terpencil

JAKARTA - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil. Ia akan menjalankan tugas tersebut bersamaan dengan jabatannya sebagai Wakil Panglima TNI.

Maruli menjelaskan, badan tersebut bukan merupakan lembaga baru. Menurutnya, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebelumnya telah ada dan berada di bawah pengelolaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri," ujar Maruli kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (15/10/2026).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, fokus badan tersebut akan diperluas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah terpencil. Menurutnya, pengembangan tersebut tidak terlepas dari ide Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun kebelakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin jadi ide dari bapak presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini," jelas Maruli.