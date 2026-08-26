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BNPP RI Kirim Kontingen ke MTQ Korpri Nasional 2026, Bawa Semangat Korsa!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |08:42 WIB
BNPP RI Kirim Kontingen ke MTQ Korpri Nasional 2026, Bawa Semangat Korsa!
BNPP RI Kirim Kontingen ke MTQ Korpri Nasional 2026
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JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII/2026 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23–30 Agustus 2026.

Mewakili Sekretaris BNPP RI, Ketua Dewan Pengurus Korpri BNPP RI, Belly Isnaeni, memberikan semangat dan motivasi kepada peserta serta ofisial Kontingen BNPP RI.

“Jadikan MTQ ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik BNPP RI,” ujar Belly dikutip, Rabu (26/8/2026).

Belly menegaskan, keikutsertaan dalam MTQ Korpri Nasional tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan membangun karakter aparatur yang berintegritas.

Seluruh peserta BNPP RI diharapkan dapat mengikuti kompetisi secara optimal dengan menjunjung sportivitas dan membawa semangat positif selama rangkaian MTQ berlangsung.

‘’Keikutsertaan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi BNPP RI untuk mendukung pengembangan potensi pegawai melalui kegiatan yang memadukan kompetensi, kreativitas, dan nilai-nilai keagamaan,’’pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
MTQ Pemerintah BNPP
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