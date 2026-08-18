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Prabowo dan Jokowi Akrab di Istana, Mensesneg: Memang Bestie

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |13:02 WIB
Prabowo dan Jokowi Akrab di Istana, Mensesneg: Memang Bestie
Prabowo dan Jokowi Akrab di Istana
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JAKARTA - Keakraban Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali terlihat saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026. Namun tidak hanya Prabowo dan Jokowi, bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga terlihat terus berinteraksi dengan Prabowo.

Ketiganya tampak duduk berderet dengan posisi Prabowo berada di tengah, diapit Jokowi dan Gibran. Momen tersebut juga diwarnai canda dan tawa ketika ketiganya menyaksikan rangkaian acara setelah Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keakraban antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran merupakan hal yang biasa. Menurutnya, kedekatan Prabowo dengan Jokowi bahkan telah lama diketahui publik.

"Ya seharusnya begitu memang. Selama ini beliau dengan presiden jokowi akrab, dan kadang di media sosial menyebutnya bestie juga," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Selasa (18/8/2026).

Pras kemudian menjelaskan mengenai posisi duduk Prabowo yang berada di antara Jokowi dan Gibran. Menurutnya, pengaturan posisi tersebut juga berkaitan dengan sikap Prabowo yang memberikan penghormatan kepada Presiden ke-7 RI.

"Bapak Presiden sebagaimana biasa memberikan penghormatan sehingga tadi tempat duduk juga terutama pada saat menyaksikan demo udara maupun pertunjukan kesenian kan minta juga diubah sehingga ada beberapa yang maju ke depan," kata Pras.

"Situasional itu kita sesuaikan, cuma juga tadi karena keterbatasan juga tidak bisa semuanya berada di depan gitu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai panitia," sambungnya.

Momen akrab penuh canda dan tawa terlihat dari raut wajah Prabowo bersama Jokowi dan Gibran. Ketiganya tampak santai saat duduk berderet setelah Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi, sebelum menyaksikan flypass atau demo udara.

 

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