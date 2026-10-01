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Jabat Kepala BRAN, Dedi Prasetyo Segera Bentuk Struktur Organisasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |21:30 WIB
Jabat Kepala BRAN, Dedi Prasetyo Segera Bentuk Struktur Organisasi
Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Dedi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Dedi Prasetyo mengatakan akan segera menyiapkan struktur organisasi agar badan yang dipimpinnya dapat segera beroperasi.

"Ini badan baru, ya, sebagaimana Undang-Undang Agraria disahkan. Nah, badan ini tentunya saya belum bisa langsung operasional. Saya harus komunikasi dengan Mensesneg, komunikasi dengan KemenPAN-RB, untuk melakukan asesmen," kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (1/10/2026).

Dedi menjelaskan, struktur BRAN nantinya terdiri atas kepala badan, dua wakil kepala, seorang sekretaris utama, serta empat deputi.

Menurutnya, asesmen terhadap pejabat yang akan mengisi struktur tersebut menjadi tahap awal sebelum BRAN menyusun dan menjalankan program kerja.

"Karena saya Kepala Badan, kemudian saya memiliki dua wakil, kemudian ada sekretaris utama, dan saya mempunyai empat deputi. Nah, ini yang akan diasesmen dulu," ucapnya.

 

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