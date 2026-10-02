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Breaking News! Timothy Ivan Triyono Mundur dari Deputi Bakom RI Imbas Pamer Gaya Hidup Mewah

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |14:16 WIB
Breaking News! Timothy Ivan Triyono Mundur dari Deputi Bakom RI Imbas Pamer Gaya Hidup Mewah
Timothy Ivan Triyono Mundur dari Deputi Bakom RI/ist
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JAKARTA  — Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Timothy Ivan Triyono, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya terhitung mulai hari ini, Jumat, 2 Oktober 2026.

"Hari ini, 2 Oktober 2026, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Saudara Timothy Ivan Triyono, telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya," ujar Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Timothy untuk melakukan introspeksi diri serta menata langkah ke depan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

"Dalam surat pengunduran dirinya, Saudara Timothy menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil untuk melakukan introspeksi diri dan menata langkah ke depan," ujarnya.

Atas nama lembaga, Qodari menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Timothy selama lima bulan terakhir dalam menjalankan tugasnya sebagai Deputi II Bakom RI.

Menanggapi mundurnya salah satu pejabat esensial di lembaganya, Qodari menegaskan bahwa keputusan ini sama sekali tidak akan mengganggu operasional serta fungsi utama Bakom RI.

Bakom, kata dia, akan terus menjalankan tugasnya dalam mengorkestrasi komunikasi dan informasi terkait kebijakan serta program strategis pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

"Bakom RI menegaskan bahwa pengunduran diri Saudara Timothy tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bakom RI," tegas Qodari.

"Bakom RI akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk memastikan program-program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat tersampaikan secara efektif, akurat, dan baik kepada masyarakat," tutupnya.

 

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