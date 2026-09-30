Soal Deputi Bakom Timothy Ivan Triono Pamer Kemewahan, Qodari: Saya Minta Maaf

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik gaya hidup mewah salah satu deputinya, Timothy Ivan Triono, yang menjadi sorotan di media sosial.

Qodari mengatakan, telah memberikan teguran keras kepada Timothy. Dia juga mengingatkan seluruh deputi Bakom agar lebih membatasi diri dalam menampilkan gaya hidup serta berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

"Patut saya sampaikan bahwa saya sudah menegur keras Saudara Timothy Ivan dan mengingatkan Fath, dan semua Deputi Bakom untuk lebih membatasi diri dan tidak mengekspos apa yang disebut dengan gaya hidup mewah, serta berhati-hati dalam menggunakan medsos," ujar Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Qodari mengakui dirinya lalai mengingatkan jajaran Bakom mengenai norma kepatutan sebagai pejabat publik. Karena itu, dia menyampaikan permohonan maaf sebagai Kepala Bakom sekaligus secara pribadi.

"Untuk kelalaian mengingatkan Deputi dan jajaran Bakom tentang gaya hidup mewah, saya sebagai Kabakom meminta maaf. Saya sebagai pribadi meminta maaf dan akan terus memperbaiki di masa depan," katanya.