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Profil dan Rekam Jejak Syahganda Nainggolan yang Dilantik Jadi Kepala Bakom RI

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |17:50 WIB
Profil dan Rekam Jejak Syahganda Nainggolan yang Dilantik Jadi Kepala Bakom RI
Profil dan Rekam Jejak Syahganda Nainggolan/Okezone
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menggantikan Muhammad Qodari, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Sementara, posisi Muhammad Qodari kini dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Sekretaris sekaligus merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

Profil Syahganda Nainggolan

Syahganda Nainggolan lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 November 1965. Namanya mulai dikenal sebagai aktivis ketika menjalani masa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1984.

Semasa menjadi mahasiswa, Syahganda aktif dalam gerakan yang menentang pemerintahan Orde Baru. Aktivitas tersebut berujung pada pemberhentiannya dari ITB.

Setelah itu, ia meneruskan pendidikan sarjana di perguruan tinggi swasta. Syahganda kemudian kembali ke ITB untuk mengambil pendidikan magister Program Studi Pembangunan yang diselesaikannya pada 2005.

Pendidikan akademiknya berlanjut hingga jenjang doktoral. Pada 2015, Syahganda meraih gelar doktor dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Beralih ke politik, Syahganda diketahui ikut dalam Partai Persatuan Daulat Rakyat (PDR). Setelah meninggalkan partai tersebut, ia mendirikan Partai Merdeka untuk mengikuti Pemilu 1999 pada masa awal Reformasi.

 

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