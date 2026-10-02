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Diisukan Jadi Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan: Wartawan Itu Nyawanya Negara Ini

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |15:22 WIB
Diisukan Jadi Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan: Wartawan Itu Nyawanya Negara Ini
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan mengisyaratkan pemanggilan dirinya ke Istana untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, dalam acara pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Syahganda diisukan bakal mendapat posisi baru, sebagai calon Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Muhammad Qodari. 

Ketika ditanya awak media terkait kabar itu, dia belum memberikan jawaban pasti dan meminta masyarakat menunggu hal tersebut. 

"Tadi saya ditelepon pak Tedy, suruh buru-buru ke mari (Istana) kata pak Tedy datang aja. Belum tau, belum tau," ujar Syahganda di Istana, Jumat (2/10/2026). 

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