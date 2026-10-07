Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Perbatasan Negara di Sulteng dan NTT

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |13:25 WIB
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Perbatasan Negara di Sulteng dan NTT
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Perbatasan Negara
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memperkuat Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) Maritaing di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Gutmen Nainggolan, menegaskan, penyepakatan delineasi Wilayah Perencanaan (WP) dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) Maritaing dan Toli-Toli akan mengintegrasikan kepentingan kedaulatan, keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

“RDTR ini penting untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik dari sisi pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, maupun pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Gutmen dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, dikutip Rabu (7/10/2026).

Dikatakannya, karakteristik perbatasan laut menuntut pendekatan pengelolaan yang berbeda dengan perbatasan darat.

Kawasan perbatasan laut memiliki potensi hubungan lintas batas dengan lebih dari satu negara sehingga penataan ruang perlu mempertimbangkan aspek konektivitas, kedaulatan, dan kepentingan lintas negara.

“Karakteristik perbatasan laut berbeda dengan perbatasan darat. Arus lintas batas di kawasan laut dapat terhubung dengan lebih dari satu negara sehingga pendekatan pengelolaannya harus lebih luas,” katanya.

Penyusunan RDTR KPN juga perlu memperhatikan dinamika penyelesaian batas internasional serta rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Penentuan lokasi PLBN, menurutnya, membutuhkan koordinasi dengan negara tetangga sebagai counterpart untuk memastikan kesesuaian titik pembangunan dan akses lintas batas,”tandasnya.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Nuki Harniati, menambahkan, penyusunan RDTR KPN Maritaing dan Toli-Toli merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPP NTT Pemerintah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246446//pemerintah-XeGf_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Ratusan TNI-Polri, Menko Polkam: Untuk Dukung Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246361//pemerintah-1IHZ_large.jpg
Kemenag: Pramuka Santri Padukan Keislaman, Kebangsaan dan Kejuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246307//pemerintah-89Fu_large.jpg
Qodari Resmi Serahkan Tongkat Estafet Kepala Bakom ke Syahganda Nainggolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246287//pemerintah-LPi5_large.jpg
Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Penindakan Satgas PKH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246276//pemerintah-w8Nm_large.jpg
Pemerintah Dorong Gen Z Ciptakan Inovasi Digital Penyelenggaran Haji dan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246168//pemerintah-vkLb_large.jpg
Rembuk Nasional di Malang, Pemerintah Dorong Santri Pramuka Jadi Generasi Pembaharu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement