Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Keamanan, Pemerintah Kembangkan Wilayah Perbatasan di Entikong dan Sekayam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |22:02 WIB
Perkuat Keamanan, Pemerintah Kembangkan Wilayah Perbatasan di Entikong dan Sekayam
Pemerintah Kembangkan Wilayah Perbatasan di Entikong dan Sekayam
A
A
A

JAKARTA   Pemerintah dalam hal ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) akan mengembangkan kawasan perbatasan Entikong dan Kawasan Transmigrasi Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah juga akan menyinergikan pengembangan infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat di Kawasan perbatasan Entikong-Sekayam.

“Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, kawasan Entikong dan Sekayam telah memiliki pembagian fungsi sebagai dasar pengembangan Kawasan,” ujar Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BNPP RI, Harris Fadhly, di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Entikong diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Utama, sedangkan Sekayam sebagai Pusat Pelayanan Penyangga dengan arah pengembangan mencakup pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta kemandirian pangan.

“Pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada keberadaan PLBN, tetapi juga mencakup kawasan pendukung di sekitarnya,” ujar Harris.

Harris mengatakan, PLBN dalam arahan tata ruang memiliki fungsi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, kawasan penunjang perlu dikembangkan secara terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, jasa, dan agroindustri sesuai fungsi serta zonasi kawasan.

“Entikong telah diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal, jasa, dan agroindustri. Potensi tersebut perlu diarahkan sesuai dengan fungsi kawasan dan zonasi yang telah ditetapkan,” kata Harris.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menambahkan, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan keterlibatan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prabowo Subianto BNPP Keamanan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243620//partai_gerindra-XQEz_large.jpg
Gerindra: Prabowo Ingin Jadikan Indonesia Petarung Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243586//presiden_prabowo-DV4E_large.jpg
Prabowo Minta IEU-CEPA Segera Tuntas, Perluas Akses ke Pasar Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243565//dirjen_bea_cukai-Uk1T_large.jpg
Prabowo Intruksikan Dirjen Bea Cukai Perketat Perbatasan dari Narkoba hingga Balpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243534//menkeu_suahasil-TZJq_large.jpg
Utang BLBI Rp218,3 Triliun Lunas di Era Prabowo, Suahasil: Kita Menutup Lembaran Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243531//presiden_prabowo_dan_menkeu_suahasil-8kj9_large.jpeg
8 Hari Menjabat, Suahasil Lapor Prabowo Utang Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Lunas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243509//suahasil-VvwY_large.jpg
Prabowo Panggil Menkeu Suahasil ke Istana, Bahas Apa?  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement