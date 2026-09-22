Gerindra: Prabowo Ingin Jadikan Indonesia Petarung Global

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai petarung global di tengah perubahan tata dunia yang semakin kompetitif.

Menurut Sugiat, cara pandang Prabowo berangkat dari pembacaan terhadap kondisi global yang kini semakin multipolar, yakni setiap negara lebih mengutamakan kepentingannya masing-masing.

"Itu cara berpikir Pak Prabowo. Bahwa ada situasi global yang itu harus kita sikapi sebagai sebuah bangsa," kata Sugiat dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Isu Panas Program Prioritas" di iNews, Selasa (22/9/2026).

Dia menilai, karena kondisi tersebut, Indonesia harus memperkuat fondasi nasional agar mampu bersaing di tingkat internasional.

"Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo terkait ketika dia menjadi pemimpin Indonesia di 2024? Dia ingin Indonesia ini menjadi petarung global," ujarnya.

Sugiat menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan Prabowo adalah memperkuat ketahanan pangan. Menurut dia, Indonesia sebelumnya masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan sehingga rentan menghadapi krisis global.