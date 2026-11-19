Densus 88 Gandeng Mantan Narapidana Teroris, Apa Tujuannya?

Diskusi Kapasitas Penyuluh Agama Islam untuk Rehabilitasi dan Pemberdayaan Individu Terpapar Ekstremisme,

JAKARTA - Pemerintah melakukan pendampingan terhadap mantan narapidana terorisme (eks napiter) yang dilakukan oleh Penyuluh Agama bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Iwan Ristiyanto mengatakan, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Namun, pendampingan terhadap eks napiter membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.

“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya,”ujar Iwan dalam diskusi ‘Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme, Kamis (19/11/2026).

“Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” sambung Iwan.

Koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangannya. Penyuluh agama juga perlu mengenali petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan sehingga komunikasi dan penanganan dapat berjalan terarah.

Menurutnya, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting untuk membantu eks napiter kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Dia mencontohkan pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Suriah. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenag untuk membantu proses pemulihan dan penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.

Iwan juga mengingatkan bahwa paparan paham ekstremisme berlangsung melalui proses bertahap. Seseorang dapat memulai dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal dalam pemikiran dan tindakan, hingga terlibat dalam aksi terorisme.

Karena itu, upaya pencegahan perlu memperhatikan lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan pengaruh ruang digital.

“Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme,” pungkasnya.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Muchlis M. Hanafi, menambahkan, pendampingan terhadap eks napiter merupakan tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.