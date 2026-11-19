Densus 88 Tangkap 15 Teroris di 6 Provinsi, Semua Terafiliasi ISIS

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, menangkap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi di Indonesia. Belasan tersangka tersebut berasal dari jaringan kelompok berbeda, tetapi terafiliasi dengan ISIS.

"Penegakan hukum tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, antara lain Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana, Kamis (19/11/2026).

Mayndra menekankan, penyidik Densus 88 masih terus melakukan penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti terkait operasi penindakan tersebut.

"Guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait," ujar Mayndra.

Densus 88 Antiteror Polri menangkap 15 tersangka terorisme tersebut dalam kurun waktu 13 hingga 18 November 2026. Operasi penindakan berlangsung di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Mereka ditangkap di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.