Kasus Pembakaran Warung Mi di Sukoharjo, Mantan Napi Terorisme Ditangkap

SUKOHARJO - Tim gabungan Polres Sukoharjo dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, menangkap pria berinisial I yang diduga menjadi otak aksi perusakan dan pembakaran warung mi babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Terduga pelaku ditangkap di sebuah taman kota di wilayah Sukoharjo pada Jumat sore (6/11/2026). Saat diamankan, pria tersebut diketahui sedang bersama istri dan anaknya.

Kapolres Sukoharjo, AKBP Indra Maulana Saputra mengatakan, I diduga memiliki peran penting dalam aksi perusakan dan pembakaran warung yang terjadi pada 12 September 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan sementara, I diduga mengajak sejumlah rekannya, termasuk pria berinisial S, untuk melakukan aksi tersebut," kata Indra, Sabtu (7/11/2026).

Indra juga mengungkapkan, bahwa I merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Berdasarkan data kepolisian, yang bersangkutan diduga pernah terlibat langsung dalam penyerangan Polsek Pasar Kliwon, Polresta Surakarta, pada 2015.

"Kedua tersangka berinisial I dan S telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," bebernya.