Geledah Rumah Dinas Bupati dan Kantor Kabupaten Sukoharjo, KPK Sita Uang hingga Perhiasan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (14/7/2026), terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif, Etik Suryani (ETS). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penggeledahan menyasar rumah dinas Bupati, kantor Bupati, kantor Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

"Di mana dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang, dan juga perhiasan," kata Budi kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Budi belum menyebutkan lokasi spesifik penyitaan uang dan perhiasan tersebut, termasuk detail nominal dan jumlahnya.

"Untuk detail nominalnya nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya," ujarnya.

Budi menambahkan, penggeledahan terkait kasus tersebut berlanjut hari ini dengan menyasar Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).