Jalani Pelimpahan Berkas di KPK, Gus Yaqut: Semoga Kebenaran Terungkap

JAKARTA - Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali terlihat di Gedung Merah Putih KPK setelah pembantaran penahanan di RS Polri Kramatjati. Pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba di pelataran Gedung Merah Putih KPK dengan mobil tahanan sekitar pukul 09.08 WIB.

Dengan pengawalan petugas, Gus Yaqut digiring menuju ke gedung lembaga antirasuah untuk menjalani pemeriksaan.

"InsyaAllah," kata Gus Yaqut saat ditanya kehadirannya di Gedung KPK untuk pelimpahan.

Gus Yaqut enggan memberikan banyak komentar terkait pemeriksaannya ini. Ia meminta awak media menunggu proses pemeriksaan selesai.

"Nanti ya setelah ini ya, bismillah, bismillah. Semoga kebenaran terungkap," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hari ini akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi kuota haji dari penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU).

Selain eks Menag, terdapat tiga tersangka lain dalam perkara ini, yakni eks Stafsus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

(Rahman Asmardika)

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