Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Pelimpahan Berkas di KPK, Gus Yaqut: Semoga Kebenaran Terungkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |10:35 WIB
Jalani Pelimpahan Berkas di KPK, Gus Yaqut: Semoga Kebenaran Terungkap
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali terlihat di Gedung Merah Putih KPK setelah pembantaran penahanan di RS Polri Kramatjati. Pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba di pelataran Gedung Merah Putih KPK dengan mobil tahanan sekitar pukul 09.08 WIB.

Dengan pengawalan petugas, Gus Yaqut digiring menuju ke gedung lembaga antirasuah untuk menjalani pemeriksaan.

"InsyaAllah," kata Gus Yaqut saat ditanya kehadirannya di Gedung KPK untuk pelimpahan.

Gus Yaqut enggan memberikan banyak komentar terkait pemeriksaannya ini. Ia meminta awak media menunggu proses pemeriksaan selesai.

"Nanti ya setelah ini ya, bismillah, bismillah. Semoga kebenaran terungkap," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hari ini akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi kuota haji dari penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU).

Selain eks Menag, terdapat tiga tersangka lain dalam perkara ini, yakni eks Stafsus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229562//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-SChv_large.jpg
Perkara Eks Jampidsus Febrie Dilimpahkan ke Kejagung, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229517//ilustrasi-D7HQ_large.jpg
Polda Metro Jaya Undang KPK Terkait Penanganan 3 Kasus Korupsi, Bahas Pengambilalihan Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229505//deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-EdlU_large.jpg
KPK: Bupati Sukoharjo Etik Suryani Gunakan Kode Bahasa Jawa untuk Peras Pegawai BPKAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229319//tersangka_kasus_korupsi_kuota_haji_gus_yaqut-wJvI_large.jpg
Eks Menag Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK Usai Pulih Dioperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229257//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-OpFg_large.jpg
Ditangkap dalam OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Tiba di Jakarta Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229246//bupati_sukoharjo_etik_suryani-y7Jg_large.jpg
Gelar OTT di Sukoharjo, KPK Tangkap Bupati Etik Suryani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement