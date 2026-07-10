Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Menag Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK Usai Pulih Dioperasi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |14:00 WIB
Eks Menag Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK Usai Pulih Dioperasi
Tersangka kasus korupsi kuota haji, Gus Yaqut (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kembali menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah dinyatakan pulih dari operasi pencernaan yang dijalaninya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memindahkan kembali penahanan Yaqut pada Kamis 9 Juli 2026 malam setelah hasil pemeriksaan medis menyatakan kondisinya telah membaik.

"Bahwa malam tadi penyidik melakukan pemindahan penahanan terhadap tersangka saudara YJQ pasca menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif di Rumah Sakit Kramat Jati Polri," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Menurut Budi, Yaqut sebelumnya menjalani observasi selama beberapa hari setelah mendapatkan tindakan medis. Setelah dinyatakan pulih, penyidik segera mengembalikannya ke Rutan KPK agar dapat melanjutkan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

"Bahwa setelah dilakukan tindakan medis, observasi untuk beberapa hari pasca tindakan, sudah dinyatakan sehat dan pulih. Tadi malam sudah langsung dipindahkan ke Rutan KPK sehingga saudara YJQ bisa kembali mengikuti proses hukum dalam penyidikan perkara terkait kuota haji," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229314//ott_kpk-pwkD_large.jpg
OTT Bupati Sukoharjo, KPK Sita Logam Mulia dan Valas Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229303//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-06EV_large.jpg
KPK Tangkap 9 Orang dalam OTT Sukoharjo, Bupati hingga Pihak Swasta Dibawa ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229211//eks_sekjen_mpr_maruf_cahyono-idsS_large.jpg
KPK: Ma'ruf Cahyono Gunakan Gratifikasi Rp1,9 Miliar untuk Renovasi Rumah dan Pernikahan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229203//cahyono_jadi_tersangka_korupsi-L8UZ_large.jpg
KPK Ungkap Istilah 'Uang Assalamualaikum' dalam Dugaan Gratifikasi Ma'ruf Cahyono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229182//kpk-5bNB_large.jpg
KPK Tahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono di Rutan Gedung Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/337/3229139//kpk_panggil_sekda_dan_anggota_dprd_muara_enim-ycKD_large.jpg
KPK Panggil Sekda dan Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Bupati Edison
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement