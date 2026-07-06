Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Pantau Ketat Kondisi Gus Yaqut Usai Jalani Operasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |22:31 WIB
KPK Pantau Ketat Kondisi Gus Yaqut Usai Jalani Operasi
Gus Yaqut (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, telah menjalani operasi usai dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya terus memantau kondisi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tersebut.

"Pasca dilakukan tindakan medis pada pekan lalu, tim dokter masih terus melakukan pemantauan perkembangan pemulihan tersangka Sdr. YCQ," kata Budi, Senin (6/7/2026).

"Dijadwalkan besok pagi akan kembali dilakukan pengecekan, penyidik pun terus memonitor perkembangan tersebut," imbuhnya.

Budi menyebutkan pihaknya meyakini profesionalitas tim dokter RS Polri Kramat Jati untuk segera memastikan kondisi kesehatan Gus Yaqut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228514/korupsi_kuota_haji-EubZ_large.jpg
Hakim Tolak Praperadilan Asrul Azis di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227591/kpk-PmLS_large.jpg
KPK Kembali Panggil Bos Maktour Fuad Hasan Terkait Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227369/dito_ariotedjo-hwua_large.jpg
Diperiksa KPK, Eks Menpora Dito Ariotedjo Dicecar 10 Pertanyaan soal Kunjungan ke Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225416/gus_yaqut-WcYT_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK: Kapasitasnya Saksi 3 Tersangka Lain di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225088/kpk-CKGZ_large.jpg
Periksa Eks Stafsus Menag Yaqut, KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke Pansus DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224969/kpk-pFZV_large.jpg
KPK Panggil Eks Stafsus Menag Terkait Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement