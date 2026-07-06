KPK Pantau Ketat Kondisi Gus Yaqut Usai Jalani Operasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, telah menjalani operasi usai dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya terus memantau kondisi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tersebut.

"Pasca dilakukan tindakan medis pada pekan lalu, tim dokter masih terus melakukan pemantauan perkembangan pemulihan tersangka Sdr. YCQ," kata Budi, Senin (6/7/2026).

"Dijadwalkan besok pagi akan kembali dilakukan pengecekan, penyidik pun terus memonitor perkembangan tersebut," imbuhnya.

Budi menyebutkan pihaknya meyakini profesionalitas tim dokter RS Polri Kramat Jati untuk segera memastikan kondisi kesehatan Gus Yaqut.