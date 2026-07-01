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KPK Kembali Panggil Bos Maktour Fuad Hasan Terkait Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |14:05 WIB
KPK Kembali Panggil Bos Maktour Fuad Hasan Terkait Korupsi Kuota Haji
KPK (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur (FHM), pada Rabu (1/7/2026). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu.

Tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi lain, yakni Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya. Kemudian, Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata; Ulfaiza selaku karyawan Maktour Travel; dan M. Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah periode 2021-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan materi apa yang akan digali dari keterangan para saksi tersebut. Diketahui, KPK sempat memeriksa Fuad pada 18 Juni 2026. Seusai pemeriksaan, ia enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya.

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