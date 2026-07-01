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Jokowi dan Jusuf Kalla Hadiri Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:50 WIB
Jokowi dan Jusuf Kalla Hadiri Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas
Jokowi Hadiri Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara (foto: Okezone)
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BOGOR – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Jokowi mengenakan jas lengkap, dasi, dan peci. Ia tampak duduk di kursi VVIP. Jusuf Kalla juga terlihat duduk di deretan yang sama bersama para tamu undangan kehormatan.

Sebelumnya, kehadiran Jokowi telah dikonfirmasi oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah.

"InsyaAllah (hadir)," kata Syarif.

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