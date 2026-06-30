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Jokowi Dipastikan Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara di Cikeas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |23:05 WIB
Jokowi Dipastikan Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara di Cikeas
Joko widodo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikonfirmasi menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 1 Juli 2026.

Kepastian tersebut disampaikan oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. "InsyaAllah (hadir)," katanya saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (30/6/2026).

Bahkan, kata Syarif, saat ini Jokowi sudah tiba di Jakarta. "Beliau (Jokowi) sudah tiba di Jakarta," lanjutnya.

Sementara diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto, dipastikan akan memimpin upacara HUT ke-80 Bhayangkara. Rangkaian acara juga akan ada atraksi kemampuan taktis Korps Bhayangkara. Peragaan tersebut mencakup simulasi penindakan terorisme, pembebasan sandera di kapal niaga oleh Tim Penindak Polri, hingga aksi bela diri Polri. 

Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan "Srikandi Turangga Bhayangkara" serta defile pasukan dari resimen yang mewakili berbagai unsur kepolisian dan masyarakat.

Perayaan HUT ke-80 Bhayangkara ini juga yang dimeriahkan dengan tarian kolosal "Mahakarya Budaya Bangsa" serta penampilan musik dari kelompok Moluccan Soul.
 

(Awaludin)

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