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Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |22:01 WIB
Istana Pastikan Bakal Selektif Terkait Wacana Kewarganegaraan Ganda
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan wacana pemberian dwi kewarganegaraan bagi talenta tertentu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Pemerintah juga belum menentukan skema maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

“Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Belum sampai kepada skemanya seperti apa,” kata Prasetyo, Sabtu (15/8/2026).

Prasetyo memastikan, jika gagasan tersebut nantinya disepakati untuk diterapkan, pemberian dwi kewarganegaraan tersebut tidak akan berlaku secara umum.

“Yang pasti adalah pemikiran itu tentunya manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut tidak akan diberikan secara mudah kepada seluruh pihak yang mengajukan. "Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa semuanya, atau bisa dengan mudahnya, itu tidak seperti itu," katanya.

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