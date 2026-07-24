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Supratman Tegaskan Tak Ada Tren Lepas Kewarganegaraan: Peminat Jadi WNI Justru Lebih Banyak

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |19:30 WIB
Supratman Tegaskan Tak Ada Tren Lepas Kewarganegaraan: Peminat Jadi WNI Justru Lebih Banyak
Menkum Supratman (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada tren kenaikan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya, pernyataan terkait penerimaan sekitar 300 pengajuan pelepasan kewarganegaraan merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Tak ada (peningkatan), akumulasi yang saya sampaikan, ya. Jadi, itu akumulasi angka kemarin saya sebut itu, akumulasi ada yang setahun lalu, ada yang sekarang, dan lain-lain sebagainya," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum), Jumat (24/7/2026).

Supratman mengungkapkan, jumlah warga negara asing (WNA) yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui naturalisasi murni justru lebih banyak. Namun, dari ribuan pengajuan yang masuk, hanya beberapa yang disetujui pada 2025.

"Dari ribuan permohonan, lima kalau enggak salah," ujarnya.

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