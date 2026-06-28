Ribuan Warga Padati Puncak Bhayangkara Fest Polres Bogor, Paspor Keliling Jadi Primadona

CIBINONG – Puncak penyelenggaraan Bhayangkara Fest dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Halaman Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Minggu (28/6/2026), dipadati ribuan warga. Beragam layanan publik, hiburan, hingga kuliner gratis menjadi daya tarik utama pada penutupan festival tersebut.

Salah satu inovasi yang paling diminati masyarakat adalah layanan Pasporia (Pengurusan Paspor Minggu Ceria), hasil kolaborasi Polres Bogor dengan Kantor Imigrasi Kelas I. Melalui layanan ini, warga dapat mengurus pembuatan maupun perpanjangan paspor pada hari libur tanpa harus mengganggu aktivitas kerja.

Selain itu, Polres Bogor juga menyediakan Zona Kuliner Gratis yang membagikan ribuan porsi makanan khas lokal kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD).

Suasana semakin semarak dengan digelarnya Poundfit Massal di depan panggung utama. Ribuan peserta, yang didominasi kaum perempuan, tampak antusias mengikuti olahraga tersebut.

Kemeriahan Bhayangkara Fest berlanjut hingga malam hari melalui agenda nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 menggunakan layar raksasa. Masyarakat disuguhkan pertandingan babak penyisihan antara Portugal melawan Kolombia serta laga Argentina menghadapi Yordania.