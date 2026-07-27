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Piala AFF 2026 Digelar di Pakansari, 1.097 Personel Gabungan Dikerahkan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |15:58 WIB
Piala AFF 2026 Digelar di Pakansari, 1.097 Personel Gabungan Dikerahkan
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Pengamanan Piala AFF 2026 (foto: dok ist)
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BOGOR - Sebanyak 1.097 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengamanan dilakukan untuk memastikan pertandingan internasional tersebut berlangsung aman dan kondusif.

Kesiapan pengamanan ditandai dengan Apel Kesiapan Pengamanan yang digelar di halaman Mapolres Bogor, Cibinong, Senin (27/7/2026). Apel tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional, pengecekan sarana dan prasarana, serta pemantapan penempatan personel di lapangan.

Sebanyak 1.097 personel yang diterjunkan terdiri atas 572 personel Polres Bogor, 297 personel bantuan kendali operasi (BKO) dari Polda Jawa Barat dan Mabes Polri, serta 228 personel dari instansi terkait.

Personel instansi terkait meliputi 88 personel Kodim 0621/Kabupaten Bogor, 10 personel Denpom, 60 personel Dinas Perhubungan, 60 personel Satpol PP Kabupaten Bogor, dan 10 personel Gartap.

 

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