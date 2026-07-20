Ungkap 74 Kasus Narkoba, Polres Bogor Tangkap 95 Tersangka dan Sita Barbuk Senilai Rp10,8 Miliar

JAKARTA - Polres Bogor mengungkap 74 kasus tindak pidana narkoba selama kurun waktu tiga bulan, terhitung sejak Mei hingga Juli 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 95 tersangka serta menyita barang bukti narkoba dengan nilai fantastis mencapai Rp10,8 miliar.

"Yang secara tidak langsung berhasil menyelamatkan kurang lebih 258.000 jiwa generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika," kata Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, pada Senin (20/7/2026).

Dalam rentang periode tersebut, jajaran kepolisian menyita berbagai jenis barang bukti hasil pengungkapan di lapangan.

Dominasi pengungkapan berasal dari kasus sabu sebanyak 41 kasus dengan total penyitaan 3 kilogram sabu kristal, disusul 6 kasus ganja kering seberat 2 kilogram, serta 11 kasus ganja sintetis dengan barang bukti berupa 6 ons sintetis padat, 78,33 gram bibit sintetis, dan 2 liter sintetis cair.

"Selain itu, petugas juga menyita 1.193 butir ekstasi serta membongkar 13 kasus Obat Keras Terbatas (OKT) tanpa izin edar dengan total barang bukti masif menyentuh 1.068.900 butir yang terdiri dari Tramadol, Trihexyphenidyl, Hexymer, hingga Pil Y," ujarnya.

Pengungkapan kali ini juga memuat kewaspadaan tinggi dengan terbongkarnya modus operandi baru peredaran narkotika jenis Etomidate dan Happy Water melalui tiga kasus menonjol di Kabupaten Bogor.

Barang bukti Etomidate disita sebanyak 65 buah cartridge (629,17 gram) yang dikemas khusus sebagai cairan rokok elektrik (vape) dan dijual dengan harga fantastis berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000 per unit, di mana satu cartridge dapat digunakan hingga 40 kali isap dengan efek penurun kesadaran tingkat tinggi.