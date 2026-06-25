Prabowo Terima Kapolri di Istana, Bahas Kamtibmas dan Kesiapan Hari Bhayangkara 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan terkini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai wilayah Indonesia.

"Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional," tulis Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya.

Selain itu, Kapolri juga menyampaikan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Berbagai kegiatan bakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat," demikian keterangan tersebut.



(Awaludin)

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